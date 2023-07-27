Венецианская комиссия раскритиковала польский закон о "расследовании влияния РФ"

Венецианская комиссия Совета Европы рекомендует Польше как можно быстрее отменить закон "О Государственной комиссии по расследованию российского влияния", который критики называют направленным против оппозиции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в выводах Венецианской комиссии.

В документе отмечается, что закон необходимо отменить, чтобы предотвратить его негативное влияние на равные возможности в контексте предстоящих осенних выборов в Польше.

"Венецианская комиссия, признавая легитимность усилий, направленных на противодействие неправомерному иностранному влиянию, с самого начала считала, что потребность в таком законе не была доказана", – говорится в сообщении.

В Венецианской комиссии обратили внимание, что компетенция Государственной комиссии не распространяется на факты, имевшие место с 2023 года, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

По мнению экспертов, этот факт "добавляет серьезных сомнений относительно необходимости введения нового механизма".

"Венецианская комиссия особенно обеспокоена чрезмерно широкой сферой применения закона и тем, что основные его положения сформулированы слишком расплывчато. Это может привести к нарушению многочисленных процессуальных и материальных прав человека, а также противоречит принципам правовой определенности, разделения властей, а также системе сдержек и противовесов", – отмечается в выводах.

Эксперты Совета Европы считают, что "закон может легко стать инструментом в руках большинства для устранения политических оппонентов", поскольку кандидат на выборах может попасть под проверку Государственной комиссии и может стать "стигматизированным в результате рассмотрения и/или решением Государственной комиссии, и даже лишен права баллотироваться на выборах в течение десяти лет".

В конце мая президент Польши Анджей Дуда подписал законопроект о создании комиссии по расследованию российского влияния, однако почти сразу после этого заявил, что предлагает срочные поправки к противоречивому закону, который вызвал критику со стороны США и Европейского Союза.

Коллегия комиссаров Европейского Союза решила начать производство о нарушении Польшей законодательства ЕС в связи с этим законом.

Он предусматривает, что комиссия проанализирует официальные документы, случаи передачи информации третьим лицам, принятие "вредных решений" и т.д. в период с 2007 по 2022 год.

Польская оппозиция, прежде всего партия "Гражданская платформа" и ее лидер Дональд Туск, считают, что инициатива "Права и справедливости" направлена против них – прежде всего в контексте Смоленской авиакатастрофы 2010 года.

По мнению оппонентов, закон призван устранить Дональда Туска с политической сцены перед парламентскими выборами или по крайней мере унизить его в глазах избирателей. Отсюда название закона в Польше – "lex Туск".