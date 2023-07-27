У Швейцарії виправдали трьох активістів, які закликали інших не служити в армії

Федеральний кримінальний суд Швейцарії став на бік трьох кліматичних активістів, яких минулого року оштрафували через підбурювання інших до ухилення від обов'язкової військової служби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

У Швейцарії, на відміну від багатьох західноєвропейських держав, досі зберігається обов’язкова військова служба для чоловіків. Її можна замінити на альтернативну службу або ж відмовитись і заплатити спеціальний податок.

У 2022 році прокуратура оштрафувала трьох кліматичних активістів за те, що вони закликали людей наслідувати їхній приклад і відмовитися від військової служби, заплативши згаданий податок.

Річ у тім, що в Кримінальному кодексі Швейцарії передбачене покарання до трьох років ув’язнення і штраф для тих, хто "публічно підбурює інших до невиконання військових наказів, порушення військових обов'язків, відмови від військової служби або дезертирства".

Активісти оскаржили штрафи. Справу ще у травні розглянув Федеральний кримінальний суд Швейцарії, який опублікував вирок у четвер.

Суд скасував штрафи, заявивши, що в цьому випадку було б "непропорційним" порушувати свободу вираження поглядів активістів, особливо у світлі практики Європейського суду з прав людини. З одного активіста зняли всі звинувачення через відсутність правових підстав для засудження.

Також трьом активістам присудили 11 500 швейцарських франків (12 040 євро) компенсації і відшкодували судові витрати в розмірі 38 тисяч швейцарських франків.

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