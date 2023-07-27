В Швейцарии оправдали трех активистов, которые призывали других не служить в армии

Федеральный уголовный суд Швейцарии принял сторону трех климатических активистов, которых в прошлом году оштрафовали за подстрекательство других к уклонению от обязательной военной службы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo.

В Швейцарии, в отличие от многих западноевропейских государств, до сих пор сохраняется обязательная военная служба для мужчин. Ее можно заменить на альтернативную службу или отказаться и заплатить специальный налог.

В 2022 году прокуратура оштрафовала трех климатических активистов за то, что они призвали людей последовать их примеру и отказаться от военной службы, заплатив упомянутый налог.

Дело в том, что в Уголовном кодексе Швейцарии предусмотрено наказание до трех лет заключения и штраф для тех, кто "публично подстрекает других к невыполнению военных приказов, нарушению военных обязанностей, отказу от военной службы или дезертирству".

Активисты обжаловали штрафы. Дело еще в мае рассмотрел Федеральный уголовный суд Швейцарии, который опубликовал приговор в четверг.

Суд отменил штрафы, заявив, что в данном случае было бы "непропорциональным" нарушать свободу выражения взглядов активистов, особенно в свете практики Европейского суда по правам человека. С одного активиста сняли все обвинения из-за отсутствия правовых оснований для осуждения.

Также трем активистам присудили 11 500 швейцарских франков (12 040 евро) компенсации и возместили судебные издержки в размере 38 тысяч швейцарских франков.

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