Екстремальна негода у Румунії: четверо загиблих, пів країни зазнала руйнувань

Чотири людини загинули та одна отримала поранення внаслідок вітру і дощів, що накрили Румунію у середу.

Такою є оцінка Генеральної інспекції з надзвичайних ситуацій (IGSU) країни, пише "Європейська правда" із посиланням на румунську редакцію "Радіо Свобода".

Повідомляється, що 53 населених пункти з половини повітів країни, а також столиця Бухарест постраждали від негоди.

"Трагічні втрати включають чотири людини, які загинули. Троє з них були вражені блискавкою в повітах Ботошань та Караш-Северін, а ще одна людина загинула після падіння дерева на автомобіль, в якому перебувала, в повіті Алба", – заявили в IGSU.

ФОТО: digi24.ro

За даними відомства, дев'ять будинків, 16 кварталів і 18 автомобілів також були пошкоджені в результаті штормів. Шість стовпів та понад 110 дерев впали на дороги, автомобілі та будівлі.

Зазначається, що екстремальні погодні явища також спричинили проблеми для залізничного транспорту. П'ять пасажирських поїздів прибували із затриманням від 281 до 376 хвилин.

ФОТО: digi24.ro

Раніше повідомлялося, що у деяких районах Молдови ввечері 26 липня пройшов дощ із велетенським градом.

Також у ніч на 26 липня центральними та північними регіонами Молдови пронісся потужний ураган зі шквальним вітром і зливами.