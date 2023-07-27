Экстремальная непогода в Румынии: четверо погибших, полстраны подверглась разрушениям

Четыре человека погибли и один получил ранения в результате ветра и дождей, накрывших Румынию в среду.

Такова оценка Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям (IGSU) страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на румынскую редакцию "Радио Свобода".

Сообщается, что 53 населенных пункта из половины уездов страны, а также столица Бухарест пострадали от непогоды.

"Трагические потери включают четыре человека, которые погибли. Трое из них были поражены молнией в уездах Ботошань и Караш-Северин, а еще один человек погиб после падения дерева на автомобиль, в котором находилась, в уезде Алба", – заявили в IGSU.

ФОТО: digi24.ro

По данным ведомства, девять домов, 16 кварталов и 18 автомобилей также были повреждены в результате штормов. Шесть столбов и более 110 деревьев упали на дороги, автомобили и здания.

Отмечается, что экстремальные погодные явления также вызвали проблемы для железнодорожного транспорта. Пять пассажирских поездов были задержаны от 281 до 376 минут.

ФОТО: digi24.ro

Ранее сообщалось, что в некоторых районах Молдовы вечером 26 июля прошел дождь с огромным градом.

Также в ночь на 26 июля по центральным и северным регионам Молдовы пронесся мощный ураган со шквальным ветром и ливнями.