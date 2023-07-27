Шахрайські схеми завдали ЄС майже 1,8 млрд євро збитків минулого року

Європейське управління з питань запобігання шахрайству (OLAF) оцінило вартість збитків, завданих фінансовим шахрайством у Європейському Союзі у 2022 році, в суму 1,77 мільярда євро.

Про це йдеться в оприлюдненому в четвер звіті OLAF, повідомляє "Європйеська правда".

Загалом за минулий рік компетентні органи ЄС та національні органи влади повідомили про 12 455 випадків шахрайства й фінансових порушень, що трохи більше в порівнянні з попереднім.

Це зростання, однак, пояснюється збільшенням кількості розслідувань, при цьому сума збитків в 1,77 мільярда євро на 13% нижча, ніж аналогічні збитки за 2021 рік.

Крім того, вдалось запобігти нецільовому використанню або повернути 625 мільйонів євро, а Європейська прокуратура розпочала 865 розслідувань, пов'язаних зі збитками на суму 9,9 мільярда євро.

Звіт OLAF загалом підкреслює прогрес в узгодженні законодавства про протидію шахрайству в ЄС, а також зазначає, що 24 держави-члени ухвалили стратегію, спрямовану на посилення захисту фінансових інтересів ЄС, або перебувають у процесі її доопрацювання.

Крім того, додатково посилить заходи з протидії шахрайства пропозиція Європейської комісії щодо внесення змін до фінансового регламенту, спрямована на посилення прозорості у використанні коштів ЄС та цифровізацію боротьби з шахрайством.

"Згідно зі звітом, виявлення й інформування про підозри у шахрайстві та порушеннях все ще можна покращити, так само як і подальші дії. Між державами-членами все ще існують помітні відмінності", – зазначили в повідомленні OLAF.

Як повідомлялось, Німеччина планує створити у 2024 році нове відомство – Федеральне бюро фінансової розвідки – в межах обговорюваної реформи боротьби з відмиванням грошей.