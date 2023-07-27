Мошеннические схемы нанесли ЕС почти 1,8 млрд евро убытков в прошлом году

Европейское управление по вопросам предотвращения мошенничества (OLAF) оценило стоимость убытков, причиненных финансовым мошенничеством в Европейском Союзе в 2022 году, в сумму 1,77 миллиарда евро.

Об этом говорится в обнародованном в четверг отчете OLAF, сообщает "Европйеська правда".

Всего за прошлый год компетентные органы ЕС и национальные органы власти сообщили о 12 455 случаях мошенничества и финансовых нарушений, что немного больше по сравнению с предыдущим.

Этот рост, однако, объясняется увеличением количества расследований, при этом сумма убытков в 1,77 миллиарда евро на 13% ниже, чем аналогичные убытки за 2021 год.

Кроме того, удалось предотвратить нецелевое использование или вернуть 625 миллионов евро, а Европейская прокуратура начала 865 расследований, связанных с убытками на сумму 9,9 миллиарда евро.

Отчет OLAF в целом подчеркивает прогресс в согласовании законодательства о противодействии мошенничеству в ЕС, а также отмечает, что 24 государства-члена приняли стратегию, направленную на усиление защиты финансовых интересов ЕС, или находятся в процессе ее доработки.

Кроме того, дополнительно усилит меры по противодействию мошенничеству предложение Европейской комиссии о внесении изменений в финансовый регламент, направленное на усиление прозрачности в использовании средств ЕС и цифровизацию борьбы с мошенничеством.

"Согласно отчету, выявление и информирование о подозрениях в мошенничестве и нарушениях все еще можно улучшить, так же как и дальнейшие действия. Между государствами-членами все еще существуют заметные различия", – отметили в сообщении OLAF.

Как сообщалось, Германия планирует создать в 2024 году новое ведомство – Федеральное бюро финансовой разведки – в рамках обсуждаемой реформы борьбы с отмыванием денег.