ЄС дозволив Німеччині витратити 40 млн євро на перший постійний LNG-термінал

Європейська комісія в четвер схвалила пакет підтримки на 40 мільйонів євро, які Німеччина прагне вкласти в будівництво першого постійного терміналу для приймання скрапленого природного газу в місі Брунсбюттель.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, яке цитує "Європейська правда".

Виконавчий орган ЄС повинен був схвалити державне фінансування LNG-терміналу в Німеччині у зв’язку із суворими вимогами до державної допомоги на території об’єднання.

Новий термінал, як очікується, буде запущений до кінця 2026 року. Він зможе приймати 10 мільярдів кубометрів газу на рік, що приблизно дорівнює приблизно п'ятій частині поставок газу до Німеччини з Росії.

Загальна вартість проєкту будівництва LNG-терміналу оцінюється в 1,3 мільярда євро. Близько 50% акцій належатиме німецькому державному банку KfW, 40% – нідерландському мережевому оператору Gasunie, решта 10% – німецькому мережевому оператору RWE.

Постійний термінал має замінити нинішній плавучий LNG-термінал у Брунсбюттелі, який прибув до Німеччини на початку цього року.

Окремо ЄС підкреслило, що термінал буде переобладнаний під альтернативну енергетику до 2043 року, аби відповідати цілям об’єднання про "зелений" перехід до середини нинішнього століття.

Зазначимо, що про наміри побудувати два постійні LNG-термінали канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Через припинення постачання з РФ Берлін позбувся джерела 50 мільярдів кубометрів газу на рік.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та відмови від російського газу в Німеччині вже запрацювали плавучі LNG-термінали у Вільгельмсгафені, Брунсбюттелі та Лубміні, чиї потужності мають розширитись.