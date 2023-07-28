Заходу слід готуватися до тривалої агресивної політики РФ - посол Латвії в НАТО

Західний світ повинні готуватися до тривалої агресивної політики Росії, заявив новий посол Латвії в НАТО Маріс Рієкстіньш.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Латвійському телебаченню, яке наводить Delfi.

За словами дипломата, останні події показують, що президент РФ Владімір Путін робить ставку на затягування війни проти Україні на довгі роки.

Рієкстіньш зауважив, що така тактика ґрунтується на сподіваннях російського режиму на те, що Україна не протримається і в неї вичерпаються ресурси, що підтримка Заходу слабшатиме, а також на тому, що на виборах у деяких країнах можуть прийти до влади сили, менш схильні підтримувати Україну.

"Ми маємо готуватися до довгострокової агресивної політики Росії", – зазначив Рієкстіньш.

Він також наголосив, що допоки Путін перебуває при владі в Росії, ця політика буде продовжуватися, і треба готуватись протистояти їй.

Нагадаємо, міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив сподівання, що Україна переможе у війні з Росією ще цього року.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія "вже програла війну" в Україні, враховуючи те, які цілі на початку вторгнення ставив перед собою Путін.