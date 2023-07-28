Западный мир должны готовиться к длительной агрессивной политике России, заявил новый посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Латвийскому телевидению, которое приводит Delfi.

По словам дипломата, последние события показывают, что президент РФ Владимир Путин делает ставку на затягивание войны против Украины на долгие годы.

Риекстиньш отметил, что такая тактика основывается на надеждах российского режима на то, что Украина не продержится и у нее иссякнут ресурсы, что поддержка Запада будет ослабевать, а также на том, что на выборах в некоторых странах могут прийти к власти силы, менее склонные поддерживать Украину.

"Мы должны готовиться к долгосрочной агрессивной политике России", – отметил Риекстиньш.

Он также отметил, что пока Путин находится у власти в России, эта политика будет продолжаться, и надо готовиться противостоять ей.

Напомним, министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил надежду, что Украина победит в войне с Россией еще в этом году.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия "уже проиграла войну" в Украине, учитывая то, какие цели в начале вторжения ставил перед собой Путин.