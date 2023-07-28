Шотландія хоче перейняти ірландську модель громадянства в разі незалежності

Шотландський уряд пропонує прийняти "відкритий та інклюзивний" підхід до громадянства на основі нинішньої ірландської моделі в разі здобуття незалежності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Перший міністр Шотландії Хамза Юсаф запропонував, щоб Шотландія у випадку здобуття незалежності наслідувала ірландську модель громадянства, дозволяючи тим, хто народився за межами країни, автоматично отримувати шотландське громадянство, якщо принаймні один з їхніх батьків вже є громадянином Шотландії.

За цієї моделлю передбачена відмова від іспитів на громадянство і значне зниження плати за подання документів, на відміну від підходу до міграції Лондона. Також пропонується, щоб паспорти в незалежній Шотландії відповідали стандартам ЄС і були бордово-червоного кольору.

Виступаючи в Единбурзі після круглого столу з новими мігрантами Шотландії, серед яких були українські та сирійські біженці, Юсаф сказав, що Шотландія зіткнулася з "нагальним демографічним викликом" через старіння населення.

Згідно з планами уряду, особа автоматично отримає право на шотландське громадянство з дня здобуття Шотландією незалежності, якщо вона вже є громадянином Великої Британії, проживає в Шотландії, народилася в Шотландії, має одного з батьків, який був британським громадянином та народився в Шотландії, або раніше проживала в Шотландії щонайменше 10 років.

У запропонованому документі також стверджується, що незалежна Шотландія могла б залишатися частиною спільного туристичного простору Великої Британії, що дозволило б британським та ірландським громадянам жити та працювати в Шотландії без перевірок на кордонах з рештою Сполученого Королівства.

Единбург заявляє, що прагнутиме якнайшвидше приєднатися до Євросоюзу, "що дозволило б шотландським громадянам знову повною мірою скористатися своїми правами громадян ЄС, і скористатися перевагами вільного пересування".

Раніше уряд Шотландії з нагоди сьомої річниці виходу Сполученого Королівства з ЄС опублікував доповідь про економічні наслідки такого кроку, заявивши про відчутні втрати доходів.

Після Brexit права Шотландська національна партія, яка нині є партією влади в країні, розпочала – хай і досі невдалу – кампанію за здобуття незалежності, стверджуючи, що це дозволить їй повернутись до Євросоюзу.

Зазначимо, що серед решти британців через сім років після Brexit-референдуму частка тих, хто хоче знову приєднатися до ЄС, зросла до найвищого рівня з 2016 року.