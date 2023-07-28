Шотландия хочет перенять ирландскую модель гражданства в случае независимости

Шотландское правительство предлагает принять "открытый и инклюзивный" подход к гражданству на основе нынешней ирландской модели в случае обретения независимости.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Первый министр Шотландии Хамза Юсаф предложил, чтобы Шотландия в случае обретения независимости последовала ирландской модели гражданства, позволяя тем, кто родился за пределами страны, автоматически получать шотландское гражданство, если по крайней мере один из их родителей уже является гражданином Шотландии.

Предполагается отказ от экзаменов на гражданство и значительное снижение платы за подачу документов, в отличие от подхода к миграции Лондона, а также предлагается, чтобы паспорта в независимой Шотландии соответствовали стандартам ЕС и были бордово-красного цвета.

Выступая в Эдинбурге после круглого стола с новыми мигрантами Шотландии, среди которых были украинские и сирийские беженцы, Юсаф сказал, что Шотландия столкнулась с "неотложным демографическим вызовом" из-за старения населения.

Согласно планам правительства, лицо автоматически получит право на шотландское гражданство со дня обретения Шотландией независимости, если оно уже является гражданином Великобритании, проживает в Шотландии, родилось в Шотландии, имеет одного из родителей, который был британским гражданином и родился в Шотландии, или ранее проживало в Шотландии не менее 10 лет.

В предложенном документе также утверждается, что независимая Шотландия могла бы оставаться частью общего туристического пространства Великобритании, что позволило бы британским и ирландским гражданам жить и работать в Шотландии без проверок на границах с остальной частью Соединенного Королевства.

Эдинбург заявляет, что будет стремиться как можно быстрее присоединиться к Евросоюзу, "что позволило бы шотландским гражданам снова в полной мере воспользоваться своими правами граждан ЕС и воспользоваться преимуществами свободного передвижения".

Несмотря на неоднократные запросы, правительство Великобритании постоянно отказывало правительству Шотландской национальной партии в предоставлении полномочий, необходимых для проведения второго референдума о независимости.

Ранее правительство Шотландии по случаю седьмой годовщины выхода Соединенного Королевства из ЕС опубликовало доклад об экономических последствиях такого шага, заявив об ощутимых потерях доходов.

После Brexit правая Шотландская национальная партия, которая сейчас является партией власти в стране, начала – пусть и до сих пор неудачную – кампанию за обретение независимости, утверждая, что это позволит ей вернуться в Евросоюз.

Отметим, что и среди остальных британцев через семь лет после Brexit-референдума доля тех, кто хочет снова присоединиться к ЕС, выросла до самого высокого уровня с 2016 года.