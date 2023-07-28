Министр гражданской защиты Греции Василис Кикилиас дал предварительную оценку разрушительным пожарам, которые на протяжении последних 10 дней бушуют в стране.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил на государственном телевидении, информирует Iefimerida.

По его словам, подавляющее большинство пожаров были вызваны поджогами или произошли в результате преступной халатности. Министр добавил, что "было несколько сообщений о нескольких возгораниях одновременно".

"Мы здесь не для того, чтобы приукрашивать ситуацию, а для того, чтобы представить факты. За 10 дней у нас возникло 667 пожаров", – отметил Кикилиас.

Министр добавил, что кульминация драмы наступила с гибелью двух пилотов, которые, по его словам, отличились самопожертвованием и героизмом.

"Это черты тех, кто тушит пожар. От пожарных, волонтеров, полиции, портовой охраны до простых жителей", – резюмировал Кикилиас.

В пятницу греческий министр по делам защиты населения Норис Митаракис подал премьеру Кириакосу Мицотакису заявление об отставке на фоне масштабных лесных пожаров.

Сообщалось, что лесные пожары в Греции утихли после почти двухнедельного горения, но экстренные службы работают над тем, чтобы предотвратить новые вспышки в центральной части страны, где накануне люди были вынуждены бежать от мощных взрывов на складе боеприпасов.