У Берліні двоє людей загинули, вистрибнувши з вікна у спробі втекти від пожежі

Двоє людей загинули в Берліні в п'ятницю після того, як вистрибнули з багатоквартирного будинку, рятуючись від пожежі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Вони померли на місці події, незважаючи на спроби реанімувати їх, повідомив представник пожежної служби. Очевидець говорив про чоловіка і жінку, хоча пожежники не підтвердили це.

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Пожежа спалахнула близько 16:27 у п'ятницю на 12-му поверсі п'ятнадцятиповерхового житлового будинку в Берлін-Кройцберзі.

Коли прибули рятувальники, двоє людей голосно кликали на допомогу.

Свідок, який живе на першому поверсі будинку навпроти, Маріуш С., розповів, що він повідомив пожежників, як тільки помітив пожежу. Він почув крики людей про допомогу зсередини будівлі.

Він розповів, що жінка дуже швидко вистрибнула з вікна, щоб врятуватися від вогню.

Чоловік спочатку тримався за балкон, але відпустив його до того, як пожежники змогли повністю відкрити захисну повітряну подушку, яка мала його зловити.

Свідок сказав, що спостерігати за інцидентом було травматично. На місці події працювали психологи, які надавали допомогу очевидцям.

За повідомленням пожежної бригади, пожежа була ліквідована трохи більше ніж через півгодини, приблизно о 17:06.

Вогонь не перекинувся на інші квартири в будинку, побудованому з бетону. Однак поверхи над місцем пожежі були заповнені димом. Весь будинок евакуювали.

За даними пожежної служби, на місці події працювало 116 співробітників аварійно-рятувальних служб.

Як повідомлялося, у п'ятницю в багатоквартирному будинку в громаді Лангвайд-ам-Лех поблизу німецького Аугсбурга чоловік застрелив трьох сусідів.