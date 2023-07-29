В Берлине два человека погибли, выпрыгнув из окна в попытке убежать от пожара

Два человека погибли в Берлине в пятницу после того, как выпрыгнули из многоквартирного дома, спасаясь от пожара.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

Они умерли на месте происшествия, несмотря на попытки реанимировать их, сообщил представитель пожарной службы. Очевидец говорил о мужчине и женщине, хотя пожарные не подтвердили это.

Пожар вспыхнул около 16:27 в пятницу на 12-м этаже пятнадцатиэтажного жилого дома в Берлин-Кройцберге.

Когда прибыли спасатели, два человека громко звали на помощь.

Свидетель, живущий на первом этаже дома напротив, Мариуш С., рассказал, что он сообщил пожарным, как только заметил пожар. Он услышал крики людей о помощи изнутри здания.

Он рассказал, что женщина очень быстро выпрыгнула из окна, чтобы спастись от огня.

Мужчина сначала держался за балкон, но отпустил его до того, как пожарные смогли полностью открыть защитную воздушную подушку, которая должна была его поймать.

Свидетель сказал, что наблюдать за инцидентом было травматично. На месте происшествия работали психологи, которые оказывали помощь очевидцам.

По сообщению пожарной бригады, пожар был ликвидирован чуть более чем через полчаса, примерно в 17:06.

Огонь не перекинулся на другие квартиры в доме, построенном из бетона. Однако этажи над местом пожара были заполнены дымом. Весь дом эвакуировали.

По данным пожарной службы, на месте происшествия работало 116 сотрудников аварийно-спасательных служб.

Как сообщалось, в пятницу в многоквартирном доме в общине Лангвайд-ам-Лех близ немецкого Аугсбурга мужчина застрелил трех соседей.