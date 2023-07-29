Слон, що розгулював вулицями, спричинив галас в італійському містечку

В італійському містечку Амандеа, що в Калабрії на півдні країни, з цирку втік слон і вільно розгулював вулицями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Rai News.

Слон з цирку Moira Orfei, який перебував у місті кілька днів, втік і спокійно розгулював спочатку по пляжу біля цирку, а потім по державній дорозі в Тоннара-ді-Амантеа, аж до супермаркету в цьому районі.

Власники цирку знайшли його на парковці супермаркету і забрали назад до вольєра, закінчивши його день "свободи".

Серед численних постів та іронічних коментарів у соціальних мережах з'явилися асоціації захисту тварин, які засуджують небезпечні умови утримання тварини.

Водночас незважаючи на ризики прогулянки, ні людям, ні тварині не було завдано жодної шкоди.

Intanto in Calabria un Elefante gira indisturbato per le vie del paese dirigendosi verso L’Eurospin pic.twitter.com/HEoUB3v9nQ — Soqquadro (@gicarestik2) July 27, 2023

Про присутність слона сигналізували автомобілісти і перехожі, які швидко діставали свої смартфони, щоб зафіксувати сцену. Були побоювання, що тварина може зайти до супермаркету, приваблена запахами. Однак відповідальні за цирк вистежили його і зупинили.

Знімки стали вірусними в соціальних мережах, а потім були підхоплені місцевими газетами.

У ніч на четвер, 20 липня, поліція Берліна розіслала попередження про те, що в південному передмісті німецької столиці розгулює великий хижак, ймовірно, левиця.

Згодом влада заявила, що не знайшла жодних слідів лева або будь-якого іншого великого хижака після масованих пошуків по всьому Берліну, і що "левиця" ймовірно, була диким кабаном. Пізніше це підтвердила і низка експертиз.