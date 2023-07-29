Слон, который разгуливал по улицам, вызвал переполох в итальянском городке

В итальянском городке Амандеа, что в Калабрии на юге страны, из цирка сбежал слон и свободно разгуливал по улицам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Rai News.

Слон из цирка Moira Orfei, который находился в городе несколько дней, сбежал и спокойно разгуливал сначала по пляжу возле цирка, а затем по государственной дороге в Тоннара-ди-Амантеа, вплоть до супермаркета в этом районе.

Владельцы цирка нашли его на парковке супермаркета и забрали обратно в вольер, закончив его день "свободы".

Среди многочисленных постов и ироничных комментариев в социальных сетях появились ассоциации защиты животных, которые осуждают опасные условия содержания животного.

В то же время несмотря на риски прогулки, ни людям, ни животному не было нанесено никакого вреда.

Intanto in Calabria un Elefante gira indisturbato per le vie del paese dirigendosi verso L’Eurospin pic.twitter.com/HEoUB3v9nQ — Soqquadro (@gicarestik2) July 27, 2023

О присутствии слона сигнализировали автомобилисты и прохожие, которые быстро доставали свои смартфоны, чтобы зафиксировать сцену. Были опасения, что животное может зайти в супермаркет, привлеченное запахами. Однако ответственные за цирк выследили его и остановили.

Снимки стали вирусными в социальных сетях, а затем были подхвачены местными газетами.

В ночь на четверг, 20 июля, полиция Берлина разослала предупреждение о том, что в южном пригороде немецкой столицы разгуливает крупный хищник, вероятно, львица.

Впоследствии власти заявили, что не нашли никаких следов льва или любого другого крупного хищника после массированных поисков по всему Берлину, и что "львица" вероятно, была диким кабаном. Позже это подтвердила и ряд экспертиз.