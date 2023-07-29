В Греции эвакуируют жителей четырех сел из-за нового пожара на западе страны

На западе Греции, в регионе Элида в субботу вспыхнул лесной пожар, жителям четырех сел приказали эвакуироваться.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Жители четырех сел в регионе Элида на западе Греции получили в субботу сообщение об эвакуации по экстренному номеру 112 из-за лесного пожара, вспыхнувшего в соседней местности ранее днем.

В сообщении жителям сел Палеоварвасайна, Карутес, Стрефи и Смела предлагалось двигаться в сторону Древней Олимпии.

Как сообщалось, за последние 24 часа греческие пожарные боролись с 51 новым лесным пожаром, в результате чего общее количество активных лесных пожаров в стране возросло до 96.

Пожарная служба сообщила, что большинство новых пожаров было ликвидировано сразу на начальной стадии.

Министр гражданской защиты Греции Василис Кикилиас дал предварительную оценку разрушительным пожарам, которые на протяжении последних 10 дней бушуют в стране.

По его словам, подавляющее большинство пожаров были вызваны поджогами или произошли в результате преступной халатности.

В пятницу греческий министр по делам защиты населения Норис Митаракис подал премьеру Кириакосу Мицотакису заявление об отставке на фоне масштабных лесных пожаров.