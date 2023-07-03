Болгария победила в споре с Еврокомиссией о розовом масле благодаря премьеру-химику

Болгария добилась от Брюсселя не обозначить ее известное розовое масло как содержащее химическое вещество, которое несет потенциальные риски для здоровья.

Об этом в воскресенье сообщило Министерство сельского хозяйства и продовольствия страны, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В конце 2022 года Европейская комиссия предложила внести изменения в европейское законодательство по маркировке как потенциальных "аллергенов" химических веществ, содержащих эфирные масла.

Болгарские производители опасаются, что предупредительные этикетки оттолкнут потребителей и повлияют на многовековую традицию производства розового масла в стране.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил журналистам на саммите ЕС в пятницу, что он лично обратился к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой отозвать или изменить предложенный регламент.

Денков, который занял пост премьер-министра 6 июня, является членом Болгарской академии наук и профессором физической химии в Софийском университете.

"Как химик, я говорю, что есть проблема с тем, что предлагают, потому что когда мы обсуждаем, является ли что-то вредным, мы должны смотреть не только на вещество, но и на концентрацию", – сказал Денков в кулуарах саммита.

Болгарский премьер-министр признался, что вспомнил о своем опыте химика, чтобы убедить фон дер Ляйен в "неправильном подходе" комиссии.

Он пояснил, что нашел потенциальную слабость в предложении Еврокомиссии, которым Болгария планирует воспользоваться, добавив, что нет никаких данных о том, какая концентрация эфирных масел приводит к тому, что они становятся потенциально опасными веществами.

"В тексте, который они (Еврокомиссия. – Ред.) представили, слово "концентрация" не появляется. Госпожа фон дер Ляйен – врач, поэтому она очень хорошо понимает, о чем идет речь", – сказал он.

Министерство сельского хозяйства Болгарии сообщило, что Комитет постоянных представителей ЕС принял возражения Болгарии и семи других стран-членов относительно предложений ЕК о внесении изменений в Европейский регламент об упаковке веществ и смесей, которые могли бы включить розовое масло в список аллергенов.

"Совет оставил текущую ситуацию без изменений и попросил комиссию представить новые анализы по розовому маслу через четыре года. Окончательные переговоры с Европарламентом по согласованию окончательного текста регламента еще впереди", – сообщило Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Розовое масло – это продукт, который используют как основу для производства многих духов и туалетной воды. Его цена достигает 14 тысяч евро за килограмм, и Болгария является лидером на этом рынке, удерживая более 60% мирового производства розового масла.

Болгарский продукт имеет защищенное географическое указание с 2014 года из-за специфического способа производства, которому более 400 лет.

Напомним, Денков возглавил болгарское правительство 6 июня на ротационной основе и будет руководить страной в течение 9 месяцев.

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