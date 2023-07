У Німеччині тисячі протестували проти все популярнішої ультраправої партії

Тисячі людей вийшли на протест в Магдебурзі у п’ятницю та в суботу проти ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") під час з’їзду партії, на якому обирали кандидатів на вибори до Європейського парламенту наступного року.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Протестувальники біля місця проведення зібрання в місті Магдебург розмахували банерами з гаслами на кшталт "Станьмо разом проти правої ненависті" або "Нацисти геть".

Серед протестувальників у Магдебурзі звучали також слогани "Бабусі проти ультраправих", які закликали покласти край расизму та ультраправій політиці.

2/2 #OmasGegenRechts protest at the AfD congress in #Magdeburg. Airplane of @KeinBockAufNazi with a a clear message for the right-wing party#fckafd #scheissafd #MD2807 pic.twitter.com/hfM4rus2Qx