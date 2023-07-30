У Німеччині тисячі протестували проти все популярнішої ультраправої партії

Тисячі людей вийшли на протест в Магдебурзі у п’ятницю та в суботу проти ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") під час з’їзду партії, на якому обирали кандидатів на вибори до Європейського парламенту наступного року.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Протестувальники біля місця проведення зібрання в місті Магдебург розмахували банерами з гаслами на кшталт "Станьмо разом проти правої ненависті" або "Нацисти геть".

Серед протестувальників у Магдебурзі звучали також слогани "Бабусі проти ультраправих", які закликали покласти край расизму та ультраправій політиці.

"АдН", займаючи другу позицію у вподобаннях німецьких виборців і відстаючи від опозиційних консерваторів, заперечує, що є нацистською партією.

Минулого місяця "АдН" вперше виграла вибори лідера району та має намір виграти три майбутні земельні голосування у східній Німеччині. Зростання підтримки партії викликало занепокоєння внутрішньої розвідки щодо екстремізму.

Аналітики пояснюють зростання популярності партії страхами виборців щодо рецесії, міграції та так званого "зеленого переходу" – кліматичної вуглецево нейтральної політики.

"Альтернатива для Німеччини" обіцяє, що під час виборів до Європарламенту наступного року домагатиметься "розпуску" ЄС або виходу з нього Німеччини. Також партія не підтримує санкції проти Росії і проти допомоги для України.

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