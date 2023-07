В Германии тысячи протестовали против все более популярной ультраправой партии

Тысячи людей вышли на протест в Магдебурге в пятницу и в субботу против ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ") во время съезда партии, на котором выбирали кандидатов на выборы в Европейский парламент в следующем году.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Протестующие у места проведения собрания в городе Магдебург размахивали баннерами с лозунгами вроде "Станем вместе против правой ненависти" или "Нацисты прочь".

Среди протестующих в Магдебурге звучали также слоганы "Бабушки против ультраправых", которые призывали положить конец расизму и ультраправой политике.

2/2 #OmasGegenRechts protest at the AfD congress in #Magdeburg. Airplane of @KeinBockAufNazi with a a clear message for the right-wing party#fckafd #scheissafd #MD2807 pic.twitter.com/hfM4rus2Qx