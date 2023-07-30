В Германии тысячи протестовали против все более популярной ультраправой партии
Воскресенье, 30 июля 2023, 08:20
Тысячи людей вышли на протест в Магдебурге в пятницу и в субботу против ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ") во время съезда партии, на котором выбирали кандидатов на выборы в Европейский парламент в следующем году.
Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".
Протестующие у места проведения собрания в городе Магдебург размахивали баннерами с лозунгами вроде "Станем вместе против правой ненависти" или "Нацисты прочь".
Protest-Demonstration gegen Bundesparteitag der #AfD in #Magdeburg beginnt am Hauptbahnhof. pic.twitter.com/C403rcavVo— Michael Bock (@mbock84340_bock) July 29, 2023
Среди протестующих в Магдебурге звучали также слоганы "Бабушки против ультраправых", которые призывали положить конец расизму и ультраправой политике.
2/2 #OmasGegenRechts protest at the AfD congress in #Magdeburg. Airplane of @KeinBockAufNazi with a a clear message for the right-wing party#fckafd #scheissafd #MD2807 pic.twitter.com/hfM4rus2Qx— Montecruz Foto (@Montecruzfoto) July 29, 2023
"АдГ", занимая вторую позицию в предпочтениях немецких избирателей и отставая от оппозиционных консерваторов, отрицает, что является нацистской партией.
В прошлом месяце "АдГ" впервые выиграла выборы лидера района и намерена выиграть три будущих земельных голосования в восточной Германии. Рост поддержки партии вызвал беспокойство внутренней разведки относительно экстремизма.
Аналитики объясняют рост популярности партии страхами избирателей относительно рецессии, миграции и так называемого "зеленого перехода" – климатической углеродно нейтральной политики.
"Альтернатива для Германии" ранее заявила, что во время выборов в Европарламент в следующем году будет добиваться "роспуска" ЕС или выхода из него Германии. Также партия не поддерживает санкции против России и против помощи для Украины.
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