В Германии тысячи протестовали против все более популярной ультраправой партии

Тысячи людей вышли на протест в Магдебурге в пятницу и в субботу против ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдГ") во время съезда партии, на котором выбирали кандидатов на выборы в Европейский парламент в следующем году.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Протестующие у места проведения собрания в городе Магдебург размахивали баннерами с лозунгами вроде "Станем вместе против правой ненависти" или "Нацисты прочь".

Среди протестующих в Магдебурге звучали также слоганы "Бабушки против ультраправых", которые призывали положить конец расизму и ультраправой политике.

"АдГ", занимая вторую позицию в предпочтениях немецких избирателей и отставая от оппозиционных консерваторов, отрицает, что является нацистской партией.

В прошлом месяце "АдГ" впервые выиграла выборы лидера района и намерена выиграть три будущих земельных голосования в восточной Германии. Рост поддержки партии вызвал беспокойство внутренней разведки относительно экстремизма.

Аналитики объясняют рост популярности партии страхами избирателей относительно рецессии, миграции и так называемого "зеленого перехода" – климатической углеродно нейтральной политики.

"Альтернатива для Германии" ранее заявила, что во время выборов в Европарламент в следующем году будет добиваться "роспуска" ЕС или выхода из него Германии. Также партия не поддерживает санкции против России и против помощи для Украины.

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