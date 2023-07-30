ЗМІ: Власником лайнера, що викликав протести в Грузії, є підсанкційний в Україні бізнесмен РФ

Грузинська телекомпанія Pirveli поширила інформацію про те, що реальним власником круїзного лайнера Astoria Grande, проти прибуття якого через присутність російських туристів на борту протестували у Батумі, є російський бізнесмен Дмитрій Пурім.

Про це телеканал повідомив напередодні, пише "Європейська правда".

За офіційною інформацією, корабель Astoria Grande зареєстровано на Сейшелах, щоб уникнути санкцій. Однак, стверджує телеканал, його реальним власником є Дмитрій Пурім, проти якого Україна ввела санкції.

Пурім є головою ради директорів АТ "Совфрахт". Компанія надає транспортно-логістичні послуги, здійснює морські та річкові перевезення вантажів, послуги із суднового агентування.

За інформацією НАЗК, санкції на нього накладені через те, що він входить до вищого керівництва "системотворчої компанії, яке задіяне в матеріальну підтримку дій, які підривають або погрожують територіальній цілісності, суверинітету та незалежності України".

"Совфрахт" перебуває під американськими санкціями з 1 вересня 2016 року за те, що компанія вела діяльність у окупованому Криму.

31 липня в Батумі очікується друге прибуття лайнера. Вже відомо, що пасажирами Astoria Grande стануть російські пропагандисти та артисти, які підтримують війну.

Серед них буде Мітя Фомін, співак, який є відвертим прихильником війни Росії в Україні та рупором Путіна.

27 липня лайнер Astoria Grande, на борту якого перебували російські туристи, прибув до грузинського Батумі. Після цього місцеві жителі вийшли на протест. Вони скандували "Російський корабель, йди на**й" та "Абхазія – це Грузія", а також принесли фотографії, що зображують Абхазію та події серпневої війни.

Того ж вечора лайнер відплив з Батумі – на дві дні раніше, ніж планувалося.