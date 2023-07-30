Німецький депутат: Випадок з Харлан показав проблемну позицію МОК

Випадок з дискваліфікцією української спортсменки Ольги Харлан та ухвалені згодом рішення засвідчили, якою проблемною є позиція МОК та деяких міжнародних спортивних федерацій щодо дозволу атлетам з Росії та Білорусі повернутися до міжнародних змагань.

Про це у коментарі DW заявив депутат Бундестагу, член комітету з питань спорту Штефан Маєр, повідомляє "Європейська правда".

"Не можна допустити, щоб широкий жест МОК щодо кваліфікації Харлан на Олімпіаду та по суті правильне рішення федерації фехтування щодо "призупинення" її дискваліфікації замилили очі на дуже проблемну позицію МОК та деяких міжнародних федерацій, як-от федерації фехтування, щодо участі атлетів з Росії та Білорусі у міжнародних змаганнях", – наголосив Маєр.

Він нагадав про спільну березневу декларацію членів комітету Бундестагу з питань спорту від правлячих соціал-демократів, "зелених" та лібералів, а також ХДС/ХСС, у якій вони закликали МОК та Міжнародний паралімпійський комітет, а також міжнародні спортивні федерації повністю дотримуватися принципу недопущення російських та білоруських спортсменів до змагань.

"Ми поставились тоді критично до позиції МОК. Випадок Харлан тільки підтвердив, що ми мали рацію, адже він чітко показав слабкі місця позиції МОК і деяких міжнародних федерацій. І я цілком розумію вчинок Харлан – не потиснути руку росіянці Смирновій тоді, коли в Україну чи не щодня летять російські ракети", – пояснив депутат Бундестагу від Християнсько-соціального союзу.

"Спорт був, є і, на мій погляд, залишатиметься політичним. Важливо однак, щоб спорт не перетворювався на інструмент політики і не дозволяв інструменталізувати себе", – додав він.

26 липня глави МЗС трьох країн Балтії звернулись до Міжнародного олімпійського комітету із закликом не допустити росіян і білорусів до прийдешніх Олімпійських ігор у Парижі навіть у нейтральному статусі.

В лютому близько 30 країн, включно з господаркою Олімпіади-2024 Францією, закликали МОК усунути росіян і білорусів від участі у іграх в Парижі через проблеми з чіткістю "нейтралітету" спортсменів.