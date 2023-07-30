Немецкий депутат: Случай с Харлан показал проблемную позицию МОК 

Случай с дисквалификацией украинской спортсменки Ольги Харлан и принятые впоследствии решения показали, какой проблемной является позиция МОК и некоторых международных спортивных федераций относительно разрешения атлетам из России и Беларуси вернуться к международным соревнованиям.

Об этом в комментарии DW заявил депутат Бундестага, член комитета по вопросам спорта Штефан Майер, сообщает "Европейская правда".

"Нельзя допустить, чтобы широкий жест МОК по квалификации Харлан на Олимпиаду и по сути правильное решение федерации фехтования по "приостановлению" ее дисквалификации замылили глаза на очень проблемную позицию МОК и некоторых международных федераций, например федерации фехтования, относительно участия атлетов из России и Беларуси в международных соревнованиях", – подчеркнул Майер.

Он напомнил о совместной мартовской декларации членов комитета Бундестага по вопросам спорта от правящих социал-демократов, "зеленых" и либералов, а также ХДС/ХСС, в которой они призвали МОК и Международный паралимпийский комитет, а также международные спортивные федерации полностью придерживаться принципа недопущения российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

"Мы отнеслись тогда критически к позиции МОК. Случай Харлан только подтвердил, что мы были правы, ведь он четко показал слабые места позиции МОК и некоторых международных федераций. И я вполне понимаю поступок Харлан – не пожать руку россиянке Смирновой тогда, когда в Украину чуть ли не ежедневно летят российские ракеты", – пояснил депутат Бундестага от Христианско-социального союза.

"Спорт был, есть и, на мой взгляд, будет оставаться политическим. Важно однако, чтобы спорт не превращался в инструмент политики и не позволял инструментализировать себя", – добавил он.

26 июля главы МИД трех стран Балтии обратились в Международный олимпийский комитет с призывом не допустить россиян и белорусов к грядущим Олимпийским играм в Париже даже в нейтральном статусе.

В феврале около 30 стран, включая хозяйку Олимпиады-2024 Францию, призвали МОК отстранить россиян и белорусов от участия в играх в Париже из-за проблем с четкостью "нейтралитета" спортсменов.

