У центрі Кракова сталась пожежа в історичній будівлі 

У центрі Кракова сталась пожежа в одній з кам’яниць: сірий стовп диму піднявся над історичною частиною міста.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Пожежа сталась на другому поверсі порожньої будівлі, де раніше був ресторан. Пожежа спричинила сильне задимлення.

На місці працювали бригади пожежної служби, яким вдалось локалізувати вогонь.

У зв'язку з ліквідацією пожежі спостерігалися труднощі в роботі громадського транспорту.

За попередньої інформацію, в результаті інциденту постраждалих немає.

Як повідомляли, цього тижня двоє людей загинули в Берліні в п'ятницю після того, як вистрибнули з багатоквартирного будинку, рятуючись від пожежі.