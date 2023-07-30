В центре Кракова произошел пожар в историческом здании 

В центре Кракова произошел пожар в одном из зданий: серый столб дыма поднялся над исторической частью города.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Пожар произошел на втором этаже пустого здания, где раньше был ресторан. Пожар вызвал сильное задымление.

На месте работали бригады пожарной службы, которым удалось локализовать огонь.

В связи с ликвидацией пожара наблюдались трудности в работе общественного транспорта.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадавших нет.

Как сообщалось, на этой неделе два человека погибли в Берлине в пятницу после того, как выпрыгнули из многоквартирного дома, спасаясь от пожара.