Україна наступного тижня почне переговори зі США щодо безпекових гарантій – Єрмак

Україна наступного тижня розпочне переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій у межах Спільної декларації про підтримку нашої держави.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак на Конгресі місцевих та регіональних влад, який відбувся в Івано-Франківську, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ОП.

За його словами, ці гарантії діятимуть до набуття Україною членства в НАТО.

Єрмак підкреслив, що Україна вже працює над двосторонніми угодами з партнерами.

"І зроблю невеличкий анонс: ми починаємо відповідні переговори зі Сполученими Штатами наступного тижня. Безпекові гарантії для України будуть конкретними й довготривалими зобов’язаннями, що забезпечать здатність України перемагати зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Це будуть чітко описані формати й механізми підтримки", – повідомив Єрмак.

Країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України.

Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

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