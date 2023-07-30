Украина на следующей неделе начнет переговоры с Соединенными Штатами Америки относительно двустороннего соглашения о предоставлении гарантий по безопасности в рамках Совместной декларации о поддержке нашего государства.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на Конгрессе местных и региональных властей, который состоялся в Ивано-Франковске, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ОП.

По его словам, эти гарантии будут действовать до обретения Украиной членства в НАТО.

Ермак подчеркнул, что Украина уже работает над двусторонними соглашениями с партнерами.

"И сделаю небольшой анонс: мы начинаем соответствующие переговоры с Соединенными Штатами на следующей неделе. Гарантии по безопасности для Украины будут конкретными и долговременными обязательствами, которые обеспечат способность Украины побеждать сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем. Это будут четко описанные форматы и механизмы поддержки", – сообщил Ермак.

Страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины.

Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

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