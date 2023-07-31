Чехія заморозила активи пов'язаного з Путіним олігарха

Управління фінансового аналізу Чехії заблокувало банківські рахунки і заморозило активи російського олігарха Владіміра Євтушенкова.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Radio Prague International із посиланням на Чеське телебачення.

Зазначається, що Євтушенков має зв'язки з президентом РФ Владіміром Путіним і на сьогодні є найбільш відомим російським бізнесменом, проти якого Чехія запровадила санкції.

За даними Чеського телебачення, олігарх володіє нерухомістю в місті Карлові Вари вартістю понад 500 млн чеських крон (майже 20 млн євро), а минулого місяця його було внесено до санкційного списку Чехії.

Раніше повідомлялося, що чеський уряд вирішив накласти санкції на російського олігарха Владіміра Євтушенкова та його сина Фелікса, які мають значні активи на території країни.

Євтушенкови стали другими в санкційному списку Чехії після патріарха Російської православної церкви Кіріла, на якого обмеження наклали у квітні. Тепер росолігарху та його сину загрожує замороження чеських активів.

Євтушенков володіє розкішними об’єктами нерухомості в чеських Карлових Варах – популярному раніше серед росіян курортному місті. Йдеться про комплекс із п'яти вілл Savoy Westend, а також сусідню віллу "Шекспір".

Нагадаємо, що ще в листопаді 2022 року Чехія оголосила про намір скласти, окрім списку санкцій, затвердженого Євросоюзом, власний перелік прізвищ тих, хто підтримує путінський режим.