Чехия заморозила активы связанного с Путиным олигарха

Управление финансового анализа Чехии заблокировало банковские счета и заморозило активы российского олигарха Владимира Евтушенкова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Radio Prague International со ссылкой на Чешское телевидение.

Отмечается, что Евтушенков имеет связи с президентом РФ Владимиром Путиным и на сегодня является наиболее известным российским бизнесменом, против которого Чехия ввела санкции.

По данным Чешского телевидения, олигарх владеет недвижимостью в городе Карловы Вары стоимостью более 500 млн чешских крон (почти 20 млн евро), а в прошлом месяце он был внесен в санкционный список Чехии.

Ранее сообщалось, что чешское правительство решило наложить санкции на российского олигарха Владимира Евтушенкова и его сына Феликса, которым принадлежат значительные активы на территории страны.

Евтушенковы стали вторыми в санкционном списке Чехии после патриарха Русской православной церкви Кирилла, на которого ограничения наложили в апреле. Теперь росолигарху и его сыну грозит замораживание чешских активов.

Евтушенков владеет роскошными объектами недвижимости в чешских Карловых Варах – популярном ранее среди россиян курортном городе. Речь идет о комплексе из пяти вилл Savoy Westend, а также соседней вилле "Шекспир".

Напомним, что еще в ноябре 2022 года Чехия объявила о намерении составить, помимо санкционного списка, утвержденного Евросоюзом, собственный перечень фамилий тех, кто поддерживает путинский режим.