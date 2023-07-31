СМИ объяснили, почему Британия не признала группу Вагнера террористами

Власти Великобритании отложили внесение группы Вагнера в список террористических организаций из-за попытки мятежа ее главаря Евгения Пригожина и дальнейших заявлений главы Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщило издание The Times, пишет "Европейская правда".

В материале говорится, что юридическая основа для внесения ЧВК "Вагнер" в список террористов сначала была затруднена, поскольку наемники действовали как "военизированное формирование".

Как отмечает издание, все стало еще сложнее после попытки мятежа, внезапного разворота наемников, амнистии Пригожина, который заключил сделку с Кремлем, а также после заявлений Путина о признании государственного финансирования "вагнеровцев".

Источники издания рассказали, что после публичного признания Путина, что группа Вагнера полностью финансируется Кремлем и за предыдущий год получила десятки миллиардов рублей государственных средств, внесение наемников в список террористических организаций было бы равносильно запрету деятельности какого-то из учреждений правительства РФ.

Это будет крайне необычным и связанным с рядом дипломатических и юридических сложностей, добавляют источники.

При этом, по данным издания министр внутренних дел Суэлла Браверман и министр по вопросам безопасности Том Тугендхат по-прежнему намерены найти способ объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

Напомним, на прошлой неделе парламентский комитет по иностранным делам резко раскритиковал британское правительство за недооценку угрозы со стороны российской группы Вагнера.

20 июля Великобритания ввела санкции против 13 человек и компаний, связанных с насильственными действиями российской ЧВК "Вагнер" в Мали, Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Судане.