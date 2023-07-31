У Молдові військові допомагають постраждалим від сильного урагану регіонам

Військовослужбовці Національної армії Молдови доставляють допомогу жителям постраждалих від потужного урагану регіонів, який пронісся країною 25-26 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Молдови.

Понад 30 військовослужбовців та сім технічних підрозділів відвезли допомогу мешканцям постраждалих від негоди населених пунктів.

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Зокрема, військові доставили будівельні матеріали для жителів Єдинецького району, де стихія завдала найбільшої шкоди.

Молдовський уряд ухвалив рішення надати допомогу 74 населеним пунктам у шести районах півночі Молдови, які постраждали від урагану.

Як повідомляє NewsMaker, у Молдові продовжують ліквідовувати наслідки урагану і злив, що пройшли 25 і 26 липня. Град пошкодив десятки гектарів виноградників і яблуневих садів, знищено десятки гектарів пшениці і кукурудзи.

Також ураганом знесло дахи багатьох будинків та будівель, зокрема спортзалів, дитячих садків, складів, мерій та будинків культури.

У ніч на 26 липня центральними та північними регіонами Молдови пронісся потужний ураган зі шквальним вітром і зливами. Повідомляли також про велетенський град.