В Молдове военные помогают пострадавшим от сильного урагана регионам

Военнослужащие армии Молдовы доставляют помощь жителям пострадавших от мощного урагана регионов, который пронесся по стране 25-26 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Молдовы.

Более 30 военнослужащих и семь технических подразделений отвезли помощь жителям пострадавших от непогоды населенных пунктов.

army.md

army.md

В частности, военные доставили строительные материалы для жителей Единецкого района, где стихия нанесла наибольший ущерб.

Правительство приняло решение оказать помощь 74 населенным пунктам в шести районах севера Молдовы, которые пострадали от урагана.

Как сообщает NewsMaker, в Молдове продолжают ликвидировать последствия урагана и ливней, прошедших 25 и 26 июля. Град повредил десятки гектаров виноградников и яблоневых садов, уничтожены десятки гектаров пшеницы и кукурузы.

Также ураганом снесло крыши многих домов и зданий, в частности спортзалов, детских садов, складов, мэрий и домов культуры.

В ночь на 26 июля в центральных и северных регионах Молдовы пронесся мощный ураган со шквальным ветром и ливнями. Сообщалось также об огромном граде.