Палаюче судно з автівками біля Нідерландів добуксирували до тимчасової стоянки

Вантажне судно Fremantle Highway з тисячами автомобілів на борту, яке горіло впродовж кількох днів біля узбережжя Нідерландів, дотягли на буксирі до тимчасової стоянки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у нідерландському Департаменті водних шляхів і громадських робіт.

Близько полудня Fremantle Highway "без проблем" добуксирували на тимчасове місце стоянки за 16 кілометрів від островів Схірмонніког та Амеланд, що біля Гронінгена.

Буксирування, що тривало з другої половини дня неділі, вдалося здійснити швидше, ніж очікували, завдяки сприятливій течії.

На борт судна невдовзі підніметься команда фахівців для оцінки його стану після пожежі.

Фінальний порт для пошкодженого Fremantle Highway ще визначають та оберуть залежно від наявної інфраструктури, стану судна та погодних умов.

Нагадаємо, пожежа почалася на судні у середу, коли воно перебувало північніше острова Амеланд. 23 члени екіпажу були евакуйовані, один загинув.

На борту судна – 3783 автомобілі, у тому числі 498 електромобілів.

Припускають, що пожежа виникла на одному з електромобілів, літій-іонні батареї якого дуже важко загасити.