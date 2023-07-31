Горящее судно с автомобилями возле Нидерландов добуксировали к временной стоянке

Грузовое судно Fremantle Highway с тысячами автомобилей на борту, которое горело в течение нескольких дней у побережья Нидерландов, дотащили на буксире до временной стоянки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в нидерландском Департаменте водных путей и общественных работ.

Около полудня Fremantle Highway "без проблем" добуксировали на временное место стоянки в 16 километрах от островов Схирмоннниког и Амеланд, что возле Гронингена.

Буксировку, которая длилась со второй половины дня воскресенья, удалось осуществить быстрее, чем ожидали, благодаря попутному течению.

На борт судна вскоре поднимется команда специалистов для оценки его состояния после пожара.

Финальный порт для поврежденного Fremantle Highway еще определяют и выберут в зависимости от имеющейся инфраструктуры, состояния судна и погодных условий.

Напомним, пожар начался на судне в среду, когда оно находилось севернее острова Амеланд. 23 члена экипажа были эвакуированы, один погиб.

На борту судна – 3783 автомобиля, в том числе 498 электромобилей.

Предполагают, что пожар возник на одном из электромобилей, литий-ионные батареи которого очень трудно потушить.