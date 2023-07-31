Во Франции численность заключенных установила новый исторический рекорд

Во Франции численность лиц в пенитенциарных учреждениях в июле установила новый исторический рекорд, впервые превысив 74 тысячи.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Министерство юстиции опубликовало данные, что на июль количество заключенных в стране достигло 74 513 человек, по сравнению с 73 699 в июне.

С этим "скачком" Франция в шестой раз за последнее время обновила рекорд численности заключенных и впервые пересекла отметку в 74 тысячи заключенных.

Европейский суд по правам человека неоднократно критиковал Париж за хроническую проблему переполненности тюрем.

В последнем росте количества заключенных сыграли роль масштабные беспорядки в конце июня-начале июля, спровоцированные смертью подростка, которого застрелила полиция во время дорожного контроля. Многие совершеннолетние участники беспорядков получили реальные сроки лишения свободы.

Тем временем оппозиция требует отставки руководителей МВД и полиции, называя действия правоохранителей во время реакции на беспорядки слишком жесткими.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о беспорядках в статье Молодые и ненужные: почему Францию трясет от масштабных протестов и что собирается делать власть.