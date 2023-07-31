У Польщі розповіли, що знають про "вагнерівців" у Білорусі

Польські служби знають, де перебувають та чим займаються прибулі до Білорусі члени ПВК "Вагнер", оскільки вони відстежують їхні переміщення, але можливі задуми лідера Білорусі щодо російських найманців поки незрозумілі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це в інтерв’ю розповів заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацей Васік.

На запитання журналіста про те, чи відомо польським спецслужбам, де перебувають "вагнерівці" у Білорусі, Васік відповів, що вони мають таку інформацію.

"Ми моніторимо цю ситуацію. У них є спеціальне місце у центрі Білорусі, на полігоні, де у них головний табір перебування. Звісно ж вони з’являються і в інших місцях нібито для навчань. Їхні цілі точно не відомі, але польські служби моніторять пересування "вагнерівців" у Білорусі", – розповів заступник міністра.

Він додав, що бійці групи Вагнера явно прибули до Білорусі "не у відпустку".

"Вони там для чогось. Залишається питання, для чого їх використає Лукашенко, за участі Путіна чи без нього", – зазначив Васік, нагадавши також, що члени ПВК отримують високу оплату за перебування у лавах групи.

"Лукашенко явно хоче їх використати. Це може бути або менш небезпечний сценарій для Польщі чи інших сусідів, або більш небезпечний. Ми цього сценарію не знаємо, і тому маємо відстежувати цю ситуацію дуже пильно", – додав він.

Нагадаємо, Лукашенко під час останньої поїздки на зустріч з Путіним заявляв, що "вагнерівці" нібито просять "пустити їх на Захід" і пориваються "на екскурсію до Жешува і Варшави", але він залишатиме їх у центрі країни.

Днями прем’єр Польщі офіційно заявив про переміщення 100 "вагнерівців" до так званого Сувальського коридору – умовного перешийка по лінії польсько-литовського кордону, що відокремлює територію Калінінградської області РФ і Білорусі.

Міністр оборони Литви вважає, що перебування "вагнерівців" у Білорусі суттєво не змінює безпекову ситуацію для його країни.