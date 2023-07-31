В Польше рассказали, что знают о "вагнеровцах" в Беларуси

Польские службы знают, где находятся и чем занимаются прибывшие в Беларусь члены ЧВК "Вагнер", поскольку они отслеживают их перемещение, но возможные замыслы лидера Беларуси в отношении российских наемников пока неясны.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP, об этом в интервью рассказал заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Васик.

На вопрос журналиста о том, известно ли польским спецслужбам, где находятся "вагнеровцы" в Беларуси, Васик ответил, что у них есть такая информация.

"Мы мониторим эту ситуацию. У них есть специальное место в центре Беларуси, на полигоне, где у них главный лагерь пребывания. Конечно же, они появляются и в других местах якобы для учений. Их цели точно не известны, но польские службы мониторят передвижения "вагнеровцев" в Беларуси", – рассказал замминистра.

Он добавил, что бойцы группы Вагнера явно прибыли в Беларусь "не в отпуск".

"Они там для чего-то. Остается вопрос, для чего их использует Лукашенко, с участием Путина или без него", – отметил Мацей Васик, напомнив также, что члены ЧВК получают высокую оплату за пребывание в рядах группы.

"Лукашенко явно хочет их использовать. Это может быть либо менее опасный сценарий для Польши или других соседей, или более опасный. Мы этого сценария не знаем, и поэтому должны отслеживать эту ситуацию очень пристально", – добавил он.

Напомним, Лукашенко во время последней поездки на встречу с Путиным заявлял, что "вагнеровцы" якобы просят "пустить их на Запад" и порываются "на экскурсию в Жешув и Варшаву", но он будет оставлять их в центре страны.

На днях премьер Польши официально заявил о перемещении 100 "вагнеровцев" к так называемому Сувальскому коридору – условному перешейку по линии польско-литовской границы, отделяющему территорию Калининградской области РФ и Беларуси.

Министр обороны Литвы считает, что пребывание "вагнеровцев" в Беларуси существенно не меняет ситуацию с безопасностью для его страны.