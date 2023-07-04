Туреччина продовжить блокувати вступ Швеції в НАТО – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв й надалі блокувати заяву Швеції на вступ до НАТО, поки "вимоги не будуть виконані".

Про це Ердоган заявив журналістам напередодні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Він сказав, що Туреччина "не відступить" від своєї позиції проти вступу Швеції до НАТО, поки не будуть виконані всі її вимоги.

Ердоган зазначив, що очікування Туреччини були чітко сформульовані і що "ми захищаємо ті ж принципи, які ми захищали минулого року".

"Ми не хочемо, щоб вони давали притулок сепаратистським організаціям і негідникам з FETÖ. І я хочу, щоб всі знали, що ми не відступимо, поки всі ці вимоги не будуть виконані", – сказав турецький президент.

FETÖ у Туреччині називають послідовників релігійного діяча Фетхуллаха Гюлена, який з 1999 року перебуває у вигнанні в американському штаті Пенсильванія. Ердоган звинуватив його в організації спроби державного перевороту в липні 2016 року.

Членство Швеції досі не ратифікували лише дві країни – Угорщина й Туреччина.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив у середу, що Стокгольм все ще хоче приєднатися до НАТО до або на саміті у Вільнюсі, хоча ця мета може не реалізуватися.

Ердоган раніше заявляв, що поки не буде підтримувати приєднання Швеції до НАТО.

За неофіційною інформацією, Анкара нібито вимагає від Швеції видати або вислати підозрюваних курдських сепаратистів до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

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