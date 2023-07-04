У Чорногорії скандал з кредитами для ексчиновників: збитки бюджету сягнули 2,6 млн євро

Спеціальна державна прокуратура Чорногорії висунула звинувачення 12 колишнім урядовцям у зловживанні службовим становищем у зв’язку з наданням ними кредитів на купівлю нерухомості іншим чиновникам.

Про це пише видання Balkan Insight, повідомляє "Європейська правда".

У вівторок Спеціальна державна прокуратура Чорногорії подала обвинувальний акт проти 12 колишніх чиновників уряду експрем'єр-міністра Душко Марковича за звинуваченням у порушеннях, пов'язаних з кредитами, наданими державним службовцям на купівлю нерухомості.

Речник Спеціальної державної прокуратури Вукас Радоніч заявив, що підозрювані, які на той час були членами урядової комісії, порушили внутрішні процедури при укладанні угод про погашення кредитів з державними службовцями.

"Без плану і схвалення Управління державного майна (установа, яка здійснює нагляд за державним майном. – Ред.) урядова комісія надала кредити на поліпшення житлових умов 119 державним службовцям і працівникам адміністрації в розмірі від 17 500 до 40 000 євро (кожному. – Ред.)", – сказав Радоніч в інтерв'ю ЗМІ.

Дії членів комісії коштували державному бюджету 2,6 мільйона євро, додав він.

Серед обвинувачених – колишні міністри і опозиційні депутати від Демократичної партії соціалістів Предраг Бошкович, Драгіца Секуліч і Сюзана Прібилович, а також депутати від соціал-демократів Іван Брайович і Дамір Сеховіч.

Колишні урядовці Будімір Сегрт, Саня Влахович, Суад Нуманович, Осман Нуркович, Дражен Мілікович, Єлена Радоньїч та генеральний секретар парламенту Александар Йовічевич були звинувачені у зловживанні службовим становищем.

Згідно з обвинувальним висновком, з 2016 по 2020 рік комісія схвалила 119 кредитів, які перевищували встановлений законом ліміт у 15 тисяч євро.

На допиті 6 червня колишні чиновники заперечували, що порушували законні процедури.

"Це політичний тиск на опозиційні партії та чиновників, створений прем'єр-міністром Дрітаном Абазовичем, який йде у відставку. Як члени комісії, ми не вчиняли жодних незаконних дій", – заявив журналістам колишній голова комісії Предраг Бошкович.

Абазович подав кримінальну заяву про зловживання службовим становищем колишнім складом комісії в жовтні минулого року.

У вівторок після пред'явлення звинувачень він заявив, що комісія також надала 500 квартир привілейованим державним чиновникам, і закликав їх заплатити за нерухомість або повернути її державі.

У квітні цього року парламент Чорногорії зняв недоторканність з п'яти опозиційних депутатів після того, як Спеціальна державна прокуратура розпочала розслідування за підозрою у зловживанні ними службовим становищем.

З квітня 2021 року уряд опублікував список 175 державних чиновників і 405 державних службовців, яким уряд допоміг вирішити їхні житлові питання.

За даними уряду, за останнє десятиліття на такі кредити держслужбовцям було витрачено понад 25 мільйонів євро.

Кредити отримали колишні члени уряду, народні депутати, працівники та службовці парламенту, судді та прокурори. Наглядові організації розкритикували рішення урядової комісії як корумповані та непрозорі.

Нагадаємо, 11 червня у Чорногорії відбулися парламентські вибори, на яких найкращий результат показав проєвропейський рух "Європа зараз".

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