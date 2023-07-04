В Черногории скандал с кредитами для экс-чиновников: убытки для бюджета достигли 2,6 млн евро

Специальная государственная прокуратура Черногории предъявила обвинения 12 бывшим чиновникам в злоупотреблении служебным положением в связи с предоставлением ими кредитов на покупку недвижимости другим чиновникам.

Об этом пишет издание Balkan Insight, сообщает "Европейская правда".

Во вторник Специальная государственная прокуратура Черногории подала обвинительный акт против 12 бывших чиновников правительства экс-премьер-министра Душко Марковича по обвинению в нарушениях, связанных с кредитами, предоставленными государственным служащим на покупку недвижимости.

Представитель Специальной государственной прокуратуры Вукас Радонич заявил, что подозреваемые, которые в то время были членами правительственной комиссии, нарушили внутренние процедуры при заключении соглашений о погашении кредитов с государственными служащими.

"Без плана и одобрения Управления государственного имущества (учреждение, осуществляющее надзор за государственным имуществом. – Ред.) правительственная комиссия предоставила кредиты на улучшение жилищных условий 119 государственным служащим и работникам администрации в размере от 17 500 до 40 000 евро (каждому. – Ред.)", – сказал Радонич в интервью СМИ.

Действия членов комиссии стоили государственному бюджету 2,6 миллиона евро, добавил он.

Среди обвиняемых – бывшие министры и оппозиционные депутаты от Демократической партии социалистов Предраг Бошкович, Драгица Секулич и Сюзана Прибилович, а также депутаты от социал-демократов Иван Брайович и Дамир Сехович.

Бывшие чиновники Будимир Сегрт, Саня Влахович, Суад Нуманович, Осман Нуркович, Дражен Миликович, Елена Радоньич и генеральный секретарь парламента Александар Йовичевич были обвинены в злоупотреблении служебным положением.

Согласно обвинительному заключению, с 2016 по 2020 год комиссия одобрила 119 кредитов, которые превышали установленный законом лимит в 15 тысяч евро.

На допросе 6 июня бывшие чиновники отрицали, что нарушали законные процедуры.

"Это политическое давление на оппозиционные партии и чиновников, созданное премьер-министром Дританом Абазовичем, который уходит в отставку. Как члены комиссии, мы не совершали никаких незаконных действий", – заявил журналистам бывший председатель комиссии Предраг Бошкович.

Абазович подал уголовное заявление о злоупотреблении служебным положением прежним составом комиссии в октябре прошлого года.

Во вторник после предъявления обвинений он заявил, что комиссия также предоставила 500 квартир привилегированным государственным чиновникам, и призвал их заплатить за недвижимость или вернуть ее государству.

В апреле этого года парламент Черногории снял неприкосновенность с пяти оппозиционных депутатов после того, как Специальная государственная прокуратура начала расследование по подозрению в злоупотреблении ими служебным положением.

С апреля 2021 года правительство опубликовало список 175 государственных чиновников и 405 государственных служащих, которым правительство помогло решить их жилищные вопросы.

По данным правительства, за последнее десятилетие на такие кредиты госслужащим было потрачено более 25 миллионов евро.

Кредиты получили бывшие члены правительства, народные депутаты, работники и служащие парламента, судьи и прокуроры. Надзорные организации раскритиковали решение правительственной комиссии как коррумпированные и непрозрачные.

Напомним, 11 июня в Черногории состоялись парламентские выборы, на которых лучший результат показало проевропейское движение "Европа сейчас".

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