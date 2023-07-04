У швейцарських Альпах розбився гелікоптер, дослідники льодовиків на борту не постраждали

Гелікоптер розбився під час посадки в швейцарських Альпах у вівторок, але всі п’ятеро людей на борту, серед яких були дослідники льодовиків, не постраждали.

Про це повідомляє громадський мовник SRF, пише "Європейська правда".

Гелікоптер швейцарської авіакомпанії Air Zermatt під час заходу на посадку потрапив у турбулентність і сильно вдарився об землю. Лопаті гвинта торкнулися землі і вертоліт перекинувся на бік.

Гелікоптер розбився під час посадки Фото: ANSA

Аварія сталася біля вершини Гніфетті, неподалік від кордону з Італією.

За даними авіакомпанії Air Zermatt, вертоліт прямував до хатини Маргарити. На висоті 4554 метри над рівнем моря це найвища будівля в Європі.

Найвисокогірніша будівля Європи. Ілюстративне зображення фото: www.alpinewelten.com

Пілот, бортовий помічник і троє гляціологів, як повідомлялося, почувалися добре.

"При аварії вертольота завжди добре, якщо нічого поганого не трапляється. Ми дуже раді, що всі змогли піднятися і врятуватися", – заявили у Air Zermatt.

Гелікоптер Airbus типу Ecureuil H125 зазнав повного знищення в результаті аварії. Повітряне судно використовувалося для комерційних польотів, а не для рятувальних. До аварії флот Air Zermatt складався з одинадцяти гелікоптерів.

Остання аварія Air Zermatt сталася у 2018 році, коли під час випробувального польоту гелікоптер впав у кар'єрний ставок, внаслідок чого пілот отримав серйозні травми.

Нагадаємо, торік льодовики Швейцарії втратили 6% від свого загального обсягу через суху зиму і кілька хвиль літньої спеки, побивши попередні рекорди танення льоду.

Також повідомлялося, що льодовики в Альпах ризикують втратити найбільшу масу за приблизно 60 років від початку ведення спостережень за ними.