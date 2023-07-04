В швейцарских Альпах разбился вертолет, исследователи ледников на борту не пострадали

Вертолет разбился при посадке в швейцарских Альпах во вторник, но все пять человек на борту, среди которых были исследователи ледников, не пострадали.

Об этом сообщает общественный вещатель SRF, пишет "Европейская правда".

Вертолет швейцарской авиакомпании Air Zermatt во время захода на посадку попал в турбулентность и сильно ударился о землю. Лопасти винта коснулись земли и вертолет перевернулся на бок.

Вертолет разбился во время посадки ФОТО: ANSA

Авария произошла возле вершины Гнифетти, неподалеку от границы с Италией.

По данным авиакомпании Air Zermatt, вертолет направлялся к хижине Маргариты. На высоте 4554 метра над уровнем моря это самое высокое здание в Европе.

Самое высокогорное здание Европы. Иллюстративное изображение ФОТО: WWW.ALPINEWELTEN.COM

Пилот, бортовой помощник и трое гляциологов, как сообщалось, чувствовали себя хорошо.

"При аварии вертолета всегда хорошо, если ничего плохого не случается. Мы очень рады, что все смогли подняться и спастись", – заявили в Air Zermatt.

Вертолет Airbus типа Ecureuil H125 потерпел полное уничтожение в результате аварии. Воздушное судно использовалось для коммерческих полетов, а не для спасательных. До аварии флот Air Zermatt состоял из одиннадцати вертолетов.

Последняя авария Air Zermatt произошла в 2018 году, когда во время испытательного полета вертолет упал в карьерный пруд, в результате чего пилот получил серьезные травмы.

Напомним, в прошлом году ледники Швейцарии потеряли 6% от своего общего объема из-за сухой зимы и нескольких волн летней жары, побив предыдущие рекорды таяния льда.

Также сообщалось, что ледники в Альпах рискуют потерять наибольшую массу за примерно 60 лет с начала ведения наблюдений за ними.