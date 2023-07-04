Об'єднана команда з поліцейських, перехожих та військово-повітряних сил Литви врятували шістьох людей в Балтійському морі поблизу міста Ніда.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить відео, яке опублікувала литовська поліція із сценами рятувальної місії, де також був залучений вертоліт.

Зазначається, що умови місії були надзвичайно складні через великі хвилі, які тягнули рятувальників у море.

"Мотузка, яку я мав, була довжиною 30 метрів, але люди, що тонули, були набагато далі – за 100 метрів від берега або навіть далі", – заявив офіцер поліції Ігнас Букюнас.

За його словами, під час місії у воді вже був цілий ланцюг людей, але вони не могли дістатися до тих, хто тонув, тому він поплив уперед і простягнув їм мотузку, після чого одного за одним людей почали витягувати на берег.

"Потрібно було багато фізичної сили, щоб дотягнутися і витягнути переляканих людей, тому ми працювали по черзі: коли хтось інший випливав з мотузкою, я ставав у живий ланцюг", – розповів Букюнас.

"Напевно, адреналін вплинув на те, що в той момент я не відчував холоду", – резюмував він, додавши, що люди повинні бути більш обережними в Балтійському морі.

Раніше повідомлялося, що мати з дитиною загинули після падіння з порому, що курсує між польською Гдинею та шведською Карлскруною в Балтійському морі, незважаючи на допомогу сил НАТО, які через це були вимушені перервати навчання.

Слідство вважає, що загибель громадянки Польщі та її сина не була нещасним випадком.