Полиция Литвы, прохожие и авиация спасли шесть человек в Балтийском море

Объединенная команда из полицейских, прохожих и военно-воздушных сил Литвы спасли шесть человек в Балтийском море вблизи города Нида.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует видео, которое опубликовала литовская полиция со сценами спасательной миссии, где также был привлечен вертолет.

Отмечается, что условия миссии были чрезвычайно сложные из-за больших волн, которые тянули спасателей в море.

"Веревка, которую я имел, была длиной 30 метров, но тонущие люди были гораздо дальше – в 100 метрах от берега или даже дальше", – заявил офицер полиции Игнас Букюнас.

По его словам, во время миссии в воде уже была целая цепь людей, но они не могли добраться до тонущих, поэтому он поплыл вперед и протянул им веревку, после чего одного за другим людей начали вытаскивать на берег.

"Нужно было много физической силы, чтобы дотянуться и вытащить испуганных людей, поэтому мы работали по очереди: когда кто-то другой выплывал с веревкой, я становился в живую цепь", – рассказал Букюнас.

"Наверное, адреналин повлиял на то, что в тот момент я не чувствовал холода", – резюмировал он, добавив, что люди должны быть более осторожными в Балтийском море.

Ранее сообщалось, что мать с ребенком погибли после падения с парома, курсирующего между польской Гдыней и шведской Карлскруной в Балтийском море, несмотря на помощь сил НАТО, которые из-за этого были вынуждены прервать учения.

Следствие считает, что гибель гражданки Польши и ее сына не была несчастным случаем.