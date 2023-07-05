Прем'єр Греції готовий "відкалібрувати" відносини з Туреччиною

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс бачить можливості для послаблення напруженості у відносинах з Туреччиною, що потенційно може вирішити суперечку навколо морських кордонів двох країн.

Про це Міцотакіс сказав в інтерв'ю агентству Bloomberg, пише "Європейська правда".

"Я думаю, що настав час відкалібрувати наші відносини з Туреччиною після чотирьох важких років", – сказав Міцотакіс в інтерв'ю, яке він дав у вівторок в Афінах.

Грецький прем'єр, чия партія здобула переконливу перемогу на виборах минулого місяця, закликав до розробки "дорожньої карти" для розрядки напруженості. За його словами, це "допоможе нам знайти спосіб розв'язати те, що ми вважаємо головною невирішеною проблемою, яку ми маємо з Туреччиною".

Міцотакіс пояснив, що цією проблемою є демаркація морських зон в Егейському і Середземному морях.

У 2020 році дві країни-члени НАТО ледве уникнули військової конфронтації через спроби Туреччини провести бурові роботи в спірних водах.

Відносини між Афінами і Анкарою "відтанули" цього року після того, як Греція однією з перших надала допомогу після землетрусу, який забрав життя понад 50 тисяч людей в Туреччині.

Коментарі грецького прем’єра прозвучали напередодні зустрічі Міцотакіса з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на полях саміту НАТО наступного тижня.

Хоча запланована зустріч лідерів є ознакою потепління відносин, затяті розбіжності зберігаються.

Греція вважає демаркацію виключних економічних зон між нею і Туреччиною єдиним невирішеним питанням, а уряд Ердогана хоче продовжити демілітаризацію грецьких островів у східній частині Егейського моря, які, за словами Афін, вже підпадають під дію міжнародних договорів.

Греція готова обговорювати лише ті питання, які вона вважає відкритими, і, за необхідності, звернутися до міжнародного суду, сказав Міцотакіс. Але вона не буде обговорювати питання, що стосуються суверенітету країни та її обороноздатності, додав він. "Це питання, які просто не обговорюються", – резюмував Міцотакіс.