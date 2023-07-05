Премьер Греции готов "откалибровать" отношения с Турцией

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис видит возможности для ослабления напряженности в отношениях с Турцией, что потенциально может решить спор вокруг морских границ двух стран.

Об этом Мицотакис сказал в интервью агентству Bloomberg, пишет "Европейская правда".

"Я думаю, что пришло время откалибровать наши отношения с Турцией после четырех трудных лет", – сказал Мицотакис в интервью, которое он дал во вторник в Афинах.

Греческий премьер, чья партия одержала убедительную победу на выборах в прошлом месяце, призвал к разработке "дорожной карты" для разрядки напряженности. По его словам, это "поможет нам найти способ решить то, что мы считаем главной нерешенной проблемой, которую мы имеем с Турцией".

Мицотакис пояснил, что этой проблемой является демаркация морских зон в Эгейском и Средиземном морях.

В 2020 году две страны-члены НАТО едва избежали военной конфронтации из-за попыток Турции провести буровые работы в спорных водах.

Отношения между Афинами и Анкарой "оттаяли" в этом году после того, как Греция одной из первых оказала помощь после землетрясения, унесшего жизни более 50 тысяч человек в Турции.

Комментарии греческого премьера прозвучали накануне встречи Мицотакиса с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО на следующей неделе.

Хотя запланированная встреча лидеров является признаком потепления отношений, ярые разногласия сохраняются.

Греция считает демаркацию исключительных экономических зон между ней и Турцией единственным нерешенным вопросом, а правительство Эрдогана хочет продолжить демилитаризацию греческих островов в восточной части Эгейского моря, которые, по словам Афин, уже подпадают под действие международных договоров.

Греция готова обсуждать только те вопросы, которые она считает открытыми, и, при необходимости, обратиться в международный суд, сказал Мицотакис. Но она не будет обсуждать вопросы, касающиеся суверенитета страны и ее обороноспособности, добавил он. "Это вопросы, которые просто не обсуждаются", – резюмировал Мицотакис.