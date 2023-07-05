Война в Украине стала причиной миграционного скачка в Нидерландах

Украинцы, которые спасались от российского вторжения, стали основной причиной увеличения количества иммигрантов в Нидерланды почти на 60% в 2022 году.

Об этом сообщило Центральное статистическое бюро Нидерландов, пишет "Европейская правда".

В общем 403 тысячи иммигрантов прибыли в Нидерланды, что на 151 тысячу больше, чем было годом ранее.

Значительная часть этого увеличения связана с войной в Украине. Однако миграция из других стран за пределами Европейского Союза или стран Европейской ассоциации свободной торговли также выросла.

Более 108 тысяч человек приехали в Нидерланды в 2022 году, воспользовавшись директивой о временной защите из-за войны в Украине.

Даже без учета прибывших из Украины, общая цифра иммигрантов была выше, чем в 2019 году, последнем году перед пандемией коронавируса.

Количество искателей убежища составило 27 600 человек, что является самым высоким показателем с 2016 года и на 30% больше, чем в предыдущем году.

По данным разведки Британии, из-за вторжения РФ четверть украинцев стали вынужденными переселенцами.

Миграция в Германию достигла рекордного уровня в 2022 году, основной причиной стала война в Украине.