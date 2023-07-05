В Беларусь отправилась лишь незначительная часть "вагнеровцев" - генсек НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что лишь часть наемников частной военной компании "Вагнер" отправилась в Беларусь после неудачной попытки мятежа в России.

Как сообщает "Европейская правда", такую оценку Столтенберг привел в интервью изданию Politico.

Генсек Альянса указал, что силы "Вагнера" продолжают действовать в Африке и далеко от линии фронта в Украине, тогда как в Беларусь прибыло не так много наемников.

"Мы видели определенную подготовку к размещению сил Вагнера. Но мы пока не видели, чтобы их прибыло достаточно много. Мы, конечно, внимательно следим за тем, что происходит в Беларуси", – подчеркнул Столтенберг.

Он был осторожным в прогнозах дальнейшей судьбы ЧВК "Вагнер", заявив, что делать окончательные выводы о том, что стало, "немного рано".

Напомним, в конце июня руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин начал, а затем отменил "поход на Москву" из-за критики российского военного руководства, согласившись вместе с частью наемников передислоцироваться в Беларусь.

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик предполагает, что пребывание наемников частной военной компании "Вагнер" в Беларуси может подтолкнуть мигрантов двигаться к польской границе.

Читайте также: Почему Запад начинает всерьез готовиться к развалу России.