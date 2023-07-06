Президента Португалії виписали з лікарні після втрати свідомості від спеки

Президент Португалії Марсела Ребела де Соуза вранці у четвер був виписаний з лікарні, куди він потрапив після втрати свідомості через спеку напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Observador.

Президент розповів, що через спеку у нього впав тиск, тому він і знепритомнів.

"Зі мною сталося те, що сталося в Бразі в червні 2018 року, також у дуже спекотний день", – сказав він, маючи на увазі інцидент, коли він знепритомнів під час візиту у місто.

Вийшовши з лікарні, де Соуза підтвердив, що почувається добре, і розповів, як пожартував під час розмови із прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою: "Вибачте, я ще не збираюся вмирати".

Він додав, що у лікарні йому зробили аналізи, щоб виключити можливість серцевого нападу, а також залишили пристрій, який безперервно контролює активність серця.

Нагадаємо, напередодні під час відвідування університету в прибережному місті Кошта-да-Капаріка Марсела Ребелу де Соуза знепритомнів, після чого його госпіталізували.